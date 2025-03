E

l sábado 1° de marzo se presentó en la FIL del Palacio de Minería mi libro De la pobreza al florecimiento humano. Crítica de la economía política de la pobreza (El Colegio de México y Siglo XXI editores, 2024). Los comentaristas fueron Araceli Damián y Julio Moguel. Los dos llevaron sus comentarios por escrito y quiero compartirlos con mis lectores. Araceli Damián, profesora de El Colegio de México, (actualmente con licencia), quien desempeña el cargo de secretaria de Bienestar e Igualdad del gobierno de la CDMX, intervino primero. Reproduzco parte de su texto hoy. El texto de Moguel (y el final de Damián) lo abordaré en las siguientes entregas.

“Éste es el más reciente de los más de 30 libros que Julio Boltvinik ha publicado, casi todos referidos a la pobreza que, a partir de su tesis doctoral de 2005, ha ido acompañada de su polo opuesto, el florecimiento humano; después de más de 20 años de investigar la pobreza (P) se preguntó si habría algo más en la tarea de erradicación de la P que superar el hambre y el sufrimiento material: si habría otros valores positivos que le dieran más sentido al para qué superar la P. Este libro apareció a principios de 2024 en inglés publicado por Policy Press de la Universidad de Bristol. Dice Julio que al observar las vidas de muchas personas no pobres no había encontrado nada en ellas que nos pudiera enorgullecer de nuestra pertenencia a nuestra especie. Su respuesta fue que el florecimiento humano, el pleno desarrollo de las potencialidades de todos los seres humanos, que Maslow llamó autorrealización, sintetiza tales valores positivos. Alcanzarlos requiere una transformación social radical que haga posible que la inmensa mayoría de las personas dejen de ser meros instrumentos al servicio de los poseedores del capital o del poder político, y se conviertan en seres autónomos que conduzcan sus vidas por decisiones propias, realizando sus capacidades potenciales. Por eso dio un giro de 180 grados a su tesis que durante varios años había estado formulando como un ejercicio más de medición de la P aplicando el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), que practicaba desde 1992. La nueva tesis doctoral CIESAS-Occidente (2005) se titula: Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Ahí señala: ‘Ahora la pobreza ha quedado unida al florecimiento humano. No podemos abordar la P, ni el eje del nivel de vida del que forma parte, directamente, porque este eje es la perspectiva económica del florecimiento humano… Aunque llevaba varios años estudiando las teorías de las necesidades humanas y la esencia humana, buscando los fundamentos para el estudio de la P, en particular para definir sus umbrales, no me había percatado que buscaba una conceptualización del ser humano completo para poder después recortar perspectivas y configurar el eje del nivel de vida concebido ahora como la perspectiva económica del eje de florecimiento humano’. Este libro es la visión unificada y fundamentada de 40 años de sólida y rigurosa investigación sobre la conceptualización y medición de la pobreza. El florecimiento humano (FH) está presente en este volumen como marco de referencia, se sintetiza en una breve sección y Julio llama Nuevo Paradigma a la unión de P y FH. En el segundo volumen, en prensa en inglés y en preparación en español, el FH se sitúa al centro del escenario. Si bien el grueso del contenido de este segundo volumen fue publicado en español por Editorial Ítaca y la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2020 –edición agotada– la versión en inglés (ampliada y mejorada) que se traducirá al español se autoidentifica como el volumen 2 de una obra integrada”.