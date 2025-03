Tenemos una gran Presidenta, opina

uego de oír el informe sobre la conversación sostenida con el presidente Trump, me convenzo plenamente de que tenemos una gran Presidenta; lograr que postergara la aplicación de los aranceles a México hasta abril es ya de por sí una gran proeza pero, al ver el respeto con el que fue tratada por el magnate, doy por seguro que serán cancelados definitivamente porque así conviene a los dos países y que nuestra Presidenta logrará convencerlo de que es mejor la cooperación mutua que la guerra comercial entre vecinos. Vaya la felicitación más efusiva para mi presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora me convenzo más que nunca de que 36 millones de mexicanos no nos equivocamos al elegirla para continuar la transformación de nuestro amado México.

Benjamín Cortés V.

Hasta siempre, Arnulfo Aquino

Leímos con sorpresa y estupor la noticia de la partida de Arnulfo Aquino y una hermosa semblanza de su obra por Merry MacMasters en La Jornada de Enmedio (04/02/25). Cabría añadir la valiosa colaboración de Arnulfo Aquino en la revista Zurda, de 1989 a 1993, no solamente con sus grabados sobre el 68 y sus ensayos sobre artes visuales, sino como miembro del colectivo de esa revista, a la que Rius describió en sus memorias (Mis confusiones /Memorias desmemoriadas, página 329): “Antes del nacimiento (por cesárea, no natural) del PRD, la izquierda (culta) mexicana hizo la revista Zurda, sin ladrillos ideológicos de la vieja ortodoxia, con excelentes resultados en cuanto a periodismo moderno: ágil, sabrosa y muy legible”. A lograr esto también contribuyó nuestro recordado compañero Arnulfo Aquino.

Miguel Ángel Guzmán

El Centro Histórico es espacio patrimonial de soberanía nacional

El espacio patrimonial del Centro Histórico ha presentado acontecimientos de identidad y soberanía nacional en las cuatro transformaciones de México. Se desenvolvieron hechos relacionados con la impugnación al sistema político, en particular al modelo neoliberal que tuvo presencia por cuatro décadas. Ahí tendrá lugar el llamado a la unidad por la defensa de la soberanía el día 9 del presente mes, como una manifestación patriótica en el espacio urbano arquitectónico de México.

Aparece un Centro Histórico, como corazón y cerebro del país en el ámbito socio-urbano-cultural de identidad nacional, que ha protagonizado los problemas sociopolíticos en la vida del país.

Se había mostrado como lugar difícil de salvaguardar, de restaurar y rescatar acorde a los organismos nacionales e internacionales relacionados con el patrimonio urbano arquitectónico. Sin embargo, aparece un rescate por la revolución de las conciencias social y político distinto a la visión del criterio neoliberal de espacio tradicional como sociopolítico en el ambiente inédito de la 4T.