Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de marzo de 2025, p. 27

Moscú. Rusia arremetió ayer contra el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya propuesta de proteger Europa con el paraguas nuclear de su país ante lo que llamó amenaza rusa , mereció que tanto el presidente Vladimir Putin como el canciller Serguei Lavrov lo compararan con Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler, quienes fracasaron al entrar en guerra con el imperio zarista, el primero, y la Unión Soviética, el segundo.

Es de lamentar que haya todavía gente (en alusión a Macron) que quiera volver a los tiempos de Napoleón, olvidando como acabó todo , comentó Putin, de acuerdo con un fragmento de los noticiarios nocturnos de la televisión pública, poco después de que Lavrov, en rueda de prensa, trazó un paralelismo entre el mandatario francés y Napoleón y Hitler, que acabaron derrotados al invadir la tierra rusa.

Para Lavrov, la iniciativa de Macron es una amenaza para Rusia porque el mandatario francés dice que es necesario recurrir a las armas nucleares y prepararse para usarlas contra Rusia. Esto, lógicamente, es una amenaza .

Agregó: Y en cuanto a las francamente estúpidas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Francia y Europa, nuestro presidente (Vladimir Putin) ya ha dicho en varias ocasiones que esas inculpaciones no son sino sandeces .

Rusia cree que la iniciativa de paz, que están diseñando Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, sólo pretende emplazar sus tropas en Ucrania bajo el pretexto de garantizar que se cumpla el alto el fuego en el aire y mar, así como durante la moratoria de ataques a instalaciones energéticas.

No podemos permitirlo. Eso equivaldría a una participación ya no híbrida, sino abierta, no disimulada y oficial de países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en la guerra contra Rusia , enfatizó Lavrov.