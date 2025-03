Sandra Hernández García

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 7 de marzo de 2025, p. 26

Pekín. China advirtió este viernes que responderá con contramedidas en caso de que Estados Unidos continúe con la imposición de aranceles, advirtieron el canciller chino, Wang Yi y el ministro de Comercio, Wang Wentao, quien agregó que no hay ganadores en una guerra comercial .

En el marco del encuentro político más importante en China, las Dos Sesiones, realizado en esta capital, los funcionarios ofrecieron de manera separada una conferencia de prensa, en la que abordaron la relación diplomática con Estados Unidos. El canciller Wang Yi señaló que su país ha aplicado políticas muy restrictivas respecto al fentanilo, por lo que el país norteamericano debe encarar el problema, no debe poner aranceles sin motivos justificados .

Sostuvo que Estados Unidos debe analizar sus decisiones, como por ejemplo, saber si con la imposición de aranceles ha mejorado la inflación o la calidad de vida de sus ciudadanos. Si se opta por la cooperación se lograrán beneficios, pero si no, nosotros responderemos con contramedidas. Los conflictos y confrontaciones no deben ser una opción, Estados Unidos debe ser consciente y visualizar de manera objetiva el desarrollo de China para tratarse entre sí, y beneficiar a ambos países y al mundo entero , afirmó Wang, al mencionar que no se debe aprovechar de los países más débiles ni intimidarlos.

Un día antes, el ministro de Comercio, Wang Wentao mencionó que las decisiones de Washington son un chantaje producto de una acción de unilateralismo que ha provocado grandes daños .

No es una política muy inteligente, los mercados bursátiles en Estados Unidos han sufrido una caída después de la toma de estas medidas arancelarias, nadie saldrá beneficiado.

Informó que continúa el diálogo para un posible encuentro entre ambas naciones, a fin de promover el desarrollo saludable de las relaciones comerciales, que se han incrementado un 18 por ciento desde 2017, pero aún no hay fechas posibles.

Rechaza la doctrina Monroe