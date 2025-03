Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de marzo de 2025, p. 29

Zacatecas, Zac., Unos 50 incendios se generaron en predios suburbanos durante las últimas 72 horas en la capital de Zacatecas y los municipios conurbados de Guadalupe, Vetagrande, Trancoso y Morelos, algunos de los cuales podrían ser provocados por sujetos presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado, señaló el secretario general de gobierno estatal, Rodrigo Reyes Muguerza.

En entrevista con La Jornada, el funcionario admitió que estamos frente a un escenario preocupante , pero acotó enseguida: lo estamos atendiendo .

Sobre el origen o la causa de las múltiples conflagraciones, indicó que una parte son ocasionadas por la delincuencia, pero otras podrían ser naturales .

Más de 50 en tres días no son producto del efecto lupa , se le expuso a Reyes Muguerza, y aceptó: “No, no, para nada… pero pues sí pueden ser una gran cantidad que se cree que ya están controlados y no es así; se expanden con los fuertes vientos. Y otros, pues sí, son provocados”.

“Hoy (ayer) se nos presentaron dos (quemas) importantes, hacia la comunidad de San Ramón y otro en Vetagrande al mismo tiempo… se han atendido y dentro de todo lo malo que es –salvo el de San Ramón-, todos se han controlado rápido, y no ha habido ninguna pérdida humana”, recalcó.

Por su parte, Luis Felipe Santos Quintanilla, director de Protección Civil (PC) del municipio de Zacatecas, informó que en la demarcación se atendieron quemas que dejaron dos ranchos afectados, varios vehículos quemados, y tres menores intoxicados en las colonias Las Coreas y en la comunidad de Picones.