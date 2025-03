Puntualizó: no estamos hablando de superioridades, sino de evolución y conocimiento de dónde venía esta música, porque el rock no existiría sin el blues, boogie, incluso de algunos elementos del góspel y jazzísticos que se incorporaron en cada momento a través de los artistas. La música negra jugó un papel muy importante en el género, porque si no ¿dónde queda Little Richard o Chuck Berry, o los blancos, que tocan de esa manera, como Elvis Presley?

Briseño quien adelantó que Javier va a cantar mediante las técnicas contemporáneas , dijo que también se suma al espectáculo Cirko de Mente, la bailarina Myrna de la Garza y, en otros momentos, habrá poesía. “Será un concierto conmovedor, emocionante y ¡Despertador! le va a tocar a quien llegue al teatro; será muy lindo ver qué les pasa”.

Si el Bátiz nos viera lo que estamos haciendo no daría crédito , agregó el músico. Los chavos están descubriendo a Javier, porque no tocaban esas canciones; algunos incluso no las conocían .

En la cita en el Esperanza Iris, enfatizó Briseño, vengan preparados para pasar un rato en que el alma va a brincar; oír tocar así no se da todo el tiempo; lo digo con el corazón y la cabeza tratando de no buscar convencer de que somos buenísimos, sino que los chicos y la experiencia me convenció a mí de que está sonando todo muy bien. Además sabrán cómo es esa música, qué tiene eso que descubrió Bátiz para nosotros, porque no la inventó, sino que aprendió y muy bien, incluso de manera precoz; fue una fiera y está vivo. Ese día lo vamos a ver .

El Brujo, Javier Isaac Medina Núñez, desde joven tomó una guitarra y con su talento e intuición hizo historia, convirtiéndose en pionero del rock y blues en México, influencia que prevalece en las actuales generaciones de músicos y compositores en sus diferentes vertientes. En 1957, fundó la agrupación Los TJ’s, en su natal Tijuana, con el que recogió fielmente los sonidos del rhythm and blues, el country y el soul, que llegaban todos los días de otras ciudades a la frontera con Estados Unidos.