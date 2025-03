▲ Joseph Blatter, de 86 años y ex presidente de la FIFA, es acusado de fraude por 1.8 millones de euros por las autoridades suizas y se arriesga a una sentencia de hasta cinco años de prisión. Foto Ap

Viernes 7 de marzo de 2025, p. a12

Muttenz. El juicio de apelación contra Michel Platini y el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter, absueltos en primera instancia en el caso de un pago sospechoso que les alejó del poder del futbol mundial, terminó ayer en Suiza.

He intentado prepararme un último discurso, pero mis palabras estaban todavía contagiadas de mucha rabia, así que he preferido no preparar nada. Gracias por su atención , declaró el triple Balón de Oro Platini, mientras Blatter confesó antes haberse sentido en una mala película .

El Tribunal de Apelación extra-ordinario suizo, reunido en Muttenz, dictará el 25 de marzo la sentencia para el francés de 69 años y el suizo de 86, quienes se arriesgan hasta a cinco años de prisión por fraude.