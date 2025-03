Primero hizo el contacto vía correo electrónico: “Originalmente, le había pedido una de las salas principales, de las más grandes, para mi serie La inocencia de las bestias que, justo, al no recibir respuesta rápida, recurrí a la asociación civil Altarte y al Festival Internacional por la Diversidad Sexual para exhibirla en el Museo Universitario del Chopo. Allí la aceptaron y fue bien recibida”. Se exhibió del 8 al 30 de junio de 2024.

Tiempo después, Cháirez tuvo una junta con Manzano, quien “dijo que estaría en contacto conmigo. Posteriormente, me mandaron un correo de confirmación de la exhibición (La venida del Señor). Hasta ahora he tenido una buena relación con la Facultad de Arte y Diseño. He buscado colaborar con ellos”.