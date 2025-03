Sentimos que hay muchos temas que se deben hablar entre docentes, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con qué se enseña en las escuelas y si estamos preparando a las jóvenes generaciones para enfrentarse al mundo actual de la danza profesional, no sólo en México, sino en el mundo , apunta Lavista.

En fin, sentimos que hay un desfase entre la cantidad de personas que quieren estudiar danza y las oportunidades laborales una vez que salen de las escuelas . Es una situación que los estudiantes no pueden resolver solos. Tenemos que solucionarla la comunidad general de la danza y las instituciones .

“Las respuestas son, en realidad, bastante tristes, porque los egresados encuentran una situación precaria de las artes en general, y de la danza en particular.

▲ Claudia Lavista, titular de la Dirección de Danza UNAM, señala a La Jornada que el país cuenta con cerca de 40 licenciaturas en danza contemporánea. Significa que cada año egresan por lo menos 450 nuevos bailarines y creadores. Aquí, las preguntas son: al egresar, ¿qué hacen?, ¿dónde trabajan? Foto Max Cetto/ DanzaUNAM

La potencia del porvenir , que consiste en sesiones sólo para los estudiantes participantes, será coordinada por Piso 16, proyecto dedicado a ayudar a alumnos de la UNAM a dar salida a sus proyectos artísticos. Incluye una audición para la maestría en interpretación en The Place del London Contemporary Dance School, para la que viene su director, Tom English. Después, haremos un ensayo de audición, algo que los estudiantes no hacen porque el trabajo normal de una escuela no implica esto . Será dirigido por la cátedra Gloria Contreras.

También coordinada por la misma cátedra, la potencia de reflexión contempla encuentros con especialistas en investigación y filosofía del cuerpo, donde se abordarán temas claves sobre la relación entre movimiento, pensamiento y experiencia somática. Se llevarán a cabo en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo y están abiertas al público.

La potencia creativa implica funciones compartidas con trabajos coreográficos de las escuelas participantes, los días 14, 15 y 16, en la sala Miguel Covarrubias. El último rubro, las muchas potencias , serán sesiones para incentivar el trabajo colaborativo y el intercambio activo entre las universidades y sus diversas comunidades para provocar y revelar las posibilidades de la danza en los contextos actuales.

Sobre la necesidad de que la UNAM cree una licenciatura en danza, Lavista contesta: “es una pregunta que nos hemos hecho mucho en el gremio. En México existen 40 licenciaturas, ¿es necesario hacer otra? Si algo tenemos que impulsar serían maestrías y posgrados. Esto es algo que no se puede hacer solo desde la Dirección de Danza porque pertenece a la Coordinación de Difusión Cultural. Tiene que surgir desde la parte académica.

Hay proyectos que ya se iniciaron y que nos interesa impulsar desde la Dirección de Danza. Ya había un trecho avanzado en esta maestría . Lavista recuerda que el campo laboral de la danza no sólo tiene que ver con bailar o crear coreografías, sino también con producir, gestionar, diseñar iluminación y vestuario. Tiene que ver con todo lo que implica una compañía de danza. Podría haber una gama enorme de posibilidades de maestrías que fortalecerían el campo laboral de estos egresados .

De acuerdo con Lavista, la danza vive un momento de impulso : Trabajamos de manera colaborativa muy cercana con Alonso Alarcón, coordinador Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Somos colegas de toda la vida y conocemos perfectamente bien al gremio de la danza, porque lo hemos vivido y somos parte de ello. Nos hemos reunido mucho para hablar de cómo vamos a hacer colaboraciones que fortalezcan al campo actual de la danza, desde lo que podemos realizar como representantes de una institución. No se trata de competir a escala institucional, sino colaborar y desarrollar proyectos que puedan beneficiar a una gama mucho más amplia de nuestras comunidades de la danza .

Para mayor información, consultar en https://www.danza.unam.mx/epicentro.