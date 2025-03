Consideró que al no existir dictamen avalado por las comisiones, la propuesta de más de 80 organizaciones en contra de las corridas de toros, es que el pleno vote, porque esto no nada más es una lucha de protección animal, ya es en contra de la corrupción y el tráfico de influencias y es increíble que la Constitución prohíba el maltrato animal y con sentencias ganadas el Congreso no quiere escuchar la voluntad de 27 mil 442 ciudadanos .

Durante el performance, los jóvenes lanzaron gritos de ¡corridas de toros, delito y corrupción! y ¡corridas de toros, delito federal! , mientras el legislador Sesma Suárez opinó que es absurdo que en el siglo 21 se sigan realizando corridas de toros para la diversión del ser humano.