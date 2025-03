Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 7 de marzo de 2025, p. 31

Martín N, subdirector de Atención a Víctimas de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por los delitos de acoso sexual y abuso sexual, ambos agravados, en contra de una trabajadora.

La mujer relató que en octubre de 2023, su agresor, quien era su jefe, estuvo molestándome en diferentes ocasiones haciendo manifestaciones y agresiones sexuales en contra de mi persona. En ese entonces yo tenía el cargo de asesora pública y él era supervisor del área de atención a la guardia .

Dijo que fueron dos meses los que sufrió acosos. Yo le decía que no me molestara, hasta que en una ocasión me hizo tocamientos y de tanto estrés que me causaba esta situación enfermé; me fui de licencia médica y al regresar él siguió insistiendo con el hostigamiento, y es cuando decido iniciar la carpeta de investigación .

Relata que en reiteradas ocasiones había solicitado a diferentes funcionarios su cambio de área, como a la subdirectora del área de Atención a Víctimas del Delito, Sandy Yuritzi Martínez Rodríguez. Sus peticiones fueron ignoradas.