Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de marzo de 2025, p. 4

La respuesta del gobierno frente a la aplicación de aranceles a productos mexicanos ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe ser una jugada de ajedrecista , en la que también se apliquen tarifas a los productos estadunidenses, pero únicamente a los estados del país vecino que tienen mayores índices de importación desde México, sostuvo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero.

Tras calificar a Trump de bully (peleonero) que no escucha argumentos , consideró que “lo que se tiene que hacer es actuar con inteligencia. Ya sabemos que un bully, no escucha argumentos, no escucha números. Lo único que podría hacerlo recular es que pierda Donald Trump su Congreso. Eso sí lo podría hacer pensar”.

Recalcó que el Partido Republicano, al que pertenece Trump, está a tres o cuatro legisladores de perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, por lo que propuso “una política arancelaria inteligente, ajedreica (sic). Veíamos que la importación y exportación con Estados Unidos es 80-16 (por ciento a favor de EU), incomparable eso sí, pero solamente el estado de Nuevo México importa más de 70 por ciento sólo a México. Ahí debe ser el arancel, ahí es donde le va a doler a los congresistas de Nuevo México”.