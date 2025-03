En este día tan caldeado se conoció que el préstamo que pidió el gobierno de Javier Milei al Fondo Monetario Internacional aún no ha sido concedido, pese a que el mandatario lo anunció al inaugurar el fin de semana pasado las sesiones ordinarias del Congreso, con lo que aumentan las críticas a la cantidad de falsedades del gobierno, que pierde credibilidad hora tras hora, y algunos de sus socios abandonan su alianza oficialista con La Libertad Avanza.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, en el inicio de las sesiones de la Legislatura local, calificó de impune, cínico e irresponsable a Milei, ante las amenazas de intervención en ese estado provincial, que consideró un hecho sin antecedentes y de una inédita gravedad institucional que no podemos pasar por alto .

Sostuvo que ese episodio que parece irreal, una distopía tragicómica, tal como sucedió hace poco con una criptomoneda, y el presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo; peor, que lo dijo pero no estaba interiorizado en el tema. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza o hacerla y luego recular .

Por otra parte, los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública, como surge de la investigación por la promoción de la criptomoneda $Libra, donde aumentan cada día las denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para ver a Milei, de lo que también se ocupó el Wall Street Journal, que informó sobre las denuncias y la pesquisa por la estafa de la criptomoneda en Estados Unidos.

Nota completa en @lajornadaonline https://bit.ly/4bKKulj