Luchador de siempre, Mélenchon ha sufrido la represión. “Saquearon mi casa, dos veces han tratado de matarme en Francia, pero no me asustan. Un alto funcionario –insumiso– también recibió amenazas de muerte, pero, repito, no me asustan.”

“Algunos políticos mexicanos me dieron cifras y me quedé sin voz… se deporta a 400 mexicanos por día y antes eran expulsados hasta 2 mil diariamente. Esto explica que se trata de un un tema de dominación política, de la ideología común entre los estadunidenses y en toda Europa: el racismo, la xenofobia, y la revelación fue que muchas fuerzas de izquierda fueron incapaces de pensar en una alternativa. Se quedaron en el siglo XX, en el XIX.

Somos un pueblo donde esa cosa tan estupendísima que teníamos, los hospitales públicos, la salud, ya no existe. Hoy en día la gente se muere en el hospital esperando que alguien la cure. Eso a mí me duele decirlo, porque es mi patria, pero es la verdad. Todos nuestros pueblos fueron reclutados por el neoliberalismo.

–Sí, estamos repitiendo una his­toria muy triste, no superamos la crisis anterior, la de la guerra, no la superamos. No superamos la razón por la cual hubo una guerra.

Francia Insumisa es el nombre de la agrupación política a la que pertenece Jean-Luc Mélechon, quien visita México y examina una visión de la historia actual que comparte con La Jornada: Este es un momento muy peligroso, y cuando digo que Europa está saliendo de la historia es porque no tenemos ni un jefe de gobierno, ni uno, capaz en toda Europa, que tenga el coraje de Claudia Sheinbaum para decir al señor Trump: esto no, nosotros no vamos a hacerlo .

–Sí, hay un totalitarismo creciendo, pero que se sepa bien, el totalitarismo y autoritarismo no son una forma de autoridad; es que la autoridad no funciona. Ellos, la derecha y la ultraderecha tienen el poder, pero nosotros tenemos la confianza del pueblo, porque no cambiamos de punto de vista cuando nos pegan y nos han pegado muy duro.

–No obstante todo eso, no cambia la política ni las formas de hacerla…

–Hay una obsolescencia total del pensamiento. Se quedaron en el siglo XX. La crisis, por ejemplo, del cambio climático lo entienden como un tema abstracto y el cambio climático lo que produce es sequía, es la perturbación total del ciclo natural, la catástrofe . Esa es obsolescencia del pensamiento. Con esta forma del capitalismo, en este momento de su historia es un suicidio, no es otra cosa porque va a fallecer la civilización humana y cuando digo fallecer no se trata de un término romántico. Cuando voy a una conferencia y veo a los jóvenes que están ahí, empiezo diciendo: Yo no estoy seguro de que haya futuro para sus hijos. Entonces, por favor, comprométanse, porque si ustedes no se preocupan por la política, la política se va a preocupar por ustedes .

–¿La única puerta de salida es el pueblo?

–Las élites son incapaces de pensar al mundo de otra forma que no sea la lucha por el poder; es por eso que a este momento le llamamos la era del pueblo. Hoy tenemos un pueblo fortalecido, más educado, más conectado que nunca. Por favor, ¡pare de llorar! Siempre hay que actuar. Tenemos los medios, utilicémoslos y emprendamos una lucha democrática. Eso es muy importante. No es una forma de empezar el proceso revolucionario. No se asusten, nosotros ya tenemos la lección de los hechos aquí en América del Sur. La guerrilla urbana no sirve de nada, al final, Pinochet murió en su cama y mis compañeros murieron en la calle, en la tortura, por eso es que ahora el modelo de la Cuarta Transformación nos interesa tanto, porque es un proceso democrático y el proceso democrático lo que nos permite es fortalecer la conciencia política de la gente.

“La presidenta Sheinbaum me explicó cómo la clave para salvar la situación es elevar la conciencia política del pueblo mexicano; por eso las mañaneras son un momento muy importante en esa construcción, porque viene la Presidenta y explica lo que está pasando y ya pueden escribir lo que quieran los periódicos, o se puede decir lo que se quiera en la televisión y la radio, la gente ya esta enterada. La última vez que vi a López Obrador me miró y me dijo: ‘¿tú estás harto de luchar así?, amigo, ¿no puedes más? No te preocupes, ve que está diciendo el pueblo, el pueblo es honesto y busca tu cara, tus ojos tu manera de hablar y si es honesta y siente que puede tener confianza en lo que estás haciendo, te va a seguir’.”

–Déjeme regresar a Trump porque cuando escucho lo que propone parece que nos vamos a enfrentar a una larga noche. La noche del trumpismo. ¿Cuánto se puede resistir? ¿Cuánto sufrimiento más?

–Te voy a decir algo. Al final de este siglo no quedará Estados Unidos de América, porque es una construcción y violencia permanente. Este hombre (Trump) no es capaz ni Estados Unidos tampoco de reconstruir una base industrial, son incapaces. Sólo saben proponer una economía de guerra. Esto, la gente no va a soportarlo. Tenemos que comprender que el mundo llega a un límite. Este señor habla y habla, pero no es capaz de construir nada. ¿Qué va a hacer la economía estadunidense sin los latinos que trabajan?

Lo digo porque sé lo que pasa en las calles de Estados Unidos. Ahí se escucha que nunca pensaron que hubiera tanta pobreza en su país. Se tienen que preguntar ¿por qué toman tanta droga?, por eso no me asusto .

–¿El mejor momento es el de la lucha?