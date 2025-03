Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ni un solo miembro de Hamas estará a salvo si no hacen lo que les digo. Acabo de reunirme con sus antiguos rehenes cuyas vidas han destruido. ¡Esta es su última advertencia! Para los líderes, ahora es el momento de abandonar Gaza, mientras aún tienen una oportunidad. Además, al pueblo de Gaza: les espera un hermoso futuro, pero no si tienen rehenes. Tomen una decisión inteligente. ¡Liberen a los rehenes ahora, o habrá un infierno que pagar más tarde! , amenazó.

Trump publicó sus amenazas en Truth Social: “Shalom Hamas significa Hola y Adiós. Ustedes pueden elegir. Liberen a todos los rehenes ahora, no más tarde, y devuelvan inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes. ¡Sólo las personas enfermas y retorcidas conservan cuerpos, y ustedes están enfermos y retorcidos!

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer una última advertencia a Hamas para que libere a todos los rehenes y abandone la franja Gaza, porque si no lo hace, ¡están muertos! , y anunció que está enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo .

El ejército israelí reconoció en una investigación publicada la semana pasada su fracaso completo el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas realizó una violenta incursión en Israel que dejó mil 200 muertos y unos 250 rehenes, a lo que Tel Aviv respondió con una ofensiva que dejó más de 48 mil asesinados. Hemos fracasado, llevaré esta pesada carga sobre mis hombros por el resto de mi vida , declaró Ronan Bar, jefe de la agencia de inteligencia israelí, Shin Bet.

El documento señala también la supuesta financiación de Qatar a Hamas como uno de los factores que permitió el ataque, acusación que Doha refutó: las afirmaciones de que la ayuda catarí fue a Hamas son completamente falsas y sirven de prueba de que los acusadores tienen la intención de prolongar la guerra , señaló un comunicado de prensa.

En tanto, Washington rechazó el plan de reconstrucción de la franja propuesto por la Liga Árabe al considerar que no aborda la realidad de que Gaza es ahora mismo inhabitable y que los residentes no pueden vivir con dignidad en un territorio cubierto de escombros y explosivos no activados , aseveró el portavoz Brian Hughes, y reafirmó la audaz visión de Trump de reconstruir una Gaza libre de Hamas , sin palestinos y bajo su control.