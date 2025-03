Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 6 de marzo de 2025, p. 25

A casi un mes de la muerte de Pablo Ríos, jornalero de apenas 15 años de edad, al estallar una mina terrestre en una huerta de limones en Buenavista, Michoacán, su madre, Mayra Alejandra Buenrostro, aseveró que no hay avance en las investigaciones y reiteró su exigencia de que sean retirados los explosivos colocados por integrantes del crimen organizado en diversas zonas de esa entidad.

Indicó que por esta situación no ha podido recuperar todos los restos del cuerpo de su hijo, ya que hay temor de que nuevamente estalle una mina.

Mayra acudió ayer a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) para pedir su apoyo en el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, ya que teme por su vida.

“Tengo miedo de que algo me pase porque yo no me quedé callada. Yo hablé sobre la forma en cómo murió mi niño. Yo no sabía que había minas ni mi niño… Yo lo supe hasta que me dijeron de su muerte, lo que le pasó”, expresó.