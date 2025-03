▲ El patio del Senado fue el escenario de un acto sin precedente: Ella Suena, que versó por la música, la inclusión y la igualdad. Sobre estas líneas, las legisladoras Laura Itzel Castillo, Beatriz Mojica y Simey Ortega Bautista tocan Bonita, de Redimi2. Foto Luis Castillo

Iniciativa de ley

La citada iniciativa de ley fue recibida con buenos ojos por las senadoras presentes en ese momento, como Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea; Beatriz Mojica, presidenta de la Comisión de Cultura; Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la Comisión del Deporte, y Reyna Celeste Ascencio Ortega.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión de Energía, hizo público su respaldo para impulsar esa propuesta de ley, a la cual consideró fundamental por tener que ver con la equidad de género en los conciertos.

Esto no se trata nada más de una cuota, sino de que son mujeres que demuestran que tienen capacidad. Durante muchos años nos dijeron en esta lucha por la equidad en nuestro país que se estaban planteando cuotas y que las mujeres se tenían que ganar su lugar , destacó en su intervención

Y es porque existe una desigualdad y un sistema patriarcal. Aquí tenemos la muestra de que estas 15 mujeres son excelentes bateristas. Nos están demostrando cuál es su capacidad y que las mujeres no nada más tocamos las baterías de cocina, sino que podemos tocar estas baterías (musicales).

Como se informó ayer en estas páginas, este singular acto fue organizada por el movimiento Ella Suena, con el apoyo de Volver a Soñar, asociación civil que busca visibilizar el talento femenino en la industria musical y la senadora Simey Olvera.

En ese acto, las jóvenes ejecutantes, cuyas edades fluctúan entre los 8 y 33 años, se alternaron en grupos de siete para compartir en igual número de instrumentos sus dotes musicales mediante ocho piezas, comenzando con una potente y ejecución de I Love Rock And Roll, de Joan Jett & The Blackhearts, a la que le siguieron Don’t Stop Now, de Dua Lipa; Qué mas quieres, de The Warning; y Reina de corazones, de Alejandra Guzman.

Las senadoras ya citadas se aventaron su palomazo, como se dice en el argot musical, con Bonita, de Redimi2, guiadas por las indicaciones de Cintia Concia.

La tocada terminó de manera festiva con La vida es un carnaval, de Celia Cruz, cuyo saleroso ritmo fue irresistible para las legisladoras, que se levantaron a bailar, acompañadas por el senador Emmanuel Reyes Carmona. Al concluir, ante la insistencia, hubo una pieza de Adele como encore.

Las bateristas participantes fueron Gabba, Elysauria, Maryans, Gabi Ortiz, Fersy Martton y Jime Pau, de la Ciudad de México; Xiadani, Naz Jr, Iraís García, Cintia Sofía y Cintia Concia, de Hidalgo; Ale Aviña, de Chiapas; Jocabed, de Veracruz; Aridni, de Michoacán, y Ela Street, de Querétaro.