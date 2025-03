▲ Enedina Canul y Yalitza Aparicio durante una conferencia de prensa sobre el estreno del documental Las amazonas de Yaxunah, narrado y producido por la actriz nominada al Oscar y dirigido por Alfonso Algara. Disponible desde el 18 de marzo en Disney+. Foto Yazmín Ortega Cortés

Mencionó a La Jornada: se me hace muy hermoso participar y contar historias que inspiran y que muestran diferentes formas que existen para seguir adelante y alcanzar tus objetivos, más allá de todas las barreras que pueden estar dentro de la misma casa, cómo hay mujeres como Enedina que se enfrentaron y que enseñan que la lucha por un sueño siempre vale la pena .

Acceder a la educación

La actriz de Roma agregó: “este documental es un buen ejemplo de cómo se ha venido posicionando el empoderamiento de la mujer. Hoy día existen mujeres que tenemos la libertad de tomar decisiones con lo que queremos hacer, aquí en las ciudades se ve un poquito más el avance, pero cuando vas a las comunidades te enfrentas a muchas cosas distintas… como Nancy García, quien es una gran amiga mía, ella se dedica al futbol y hasta hace poco en su comunidad las mujeres ni siquiera podían entrar al campo de futbol, y actualmente ya existen hasta torneos femeninos y es ahí donde ves ese progreso en cosas que erróneamente se creían que eran sólo para hombres. Ya hay más oportunidad de que te escuchen y acceder a una educación que te abre puertas, hasta saber que tu voz también tiene un poder y que la puedes ejercer para exigir tus derechos, los derechos de las mujeres”.