Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 6 de marzo de 2025, p. 15

La imposición de aranceles de 25 por ciento a exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos está dentro de la legalidad, por lo que no se está violando el T-MEC, señaló Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México, mientras para algunos representantes del sector privado el acuerdo ya no existe.

En entrevista, el experto comentó que no se está transgrediendo el pacto comercial que entró en vigor en julio de 2020, pues el presidente estadunidense, Donald Trump, invocó la ley de seguridad comercial de la Unión Americana, estrategia que se encuentra en su marco jurídico, del que carece México.

No se contraviene el T-MEC, a raíz de que Estados Unidos lo hace con base en su Ley de Seguridad, de 1947.