En su intervención, Ana Teodora López García contó que no tuvo la suerte de conocer en persona a su abuela Teodora Blanco, pero lo hizo a través de las palabras de su madre. Refirió el proceso de obtener el barro desde una mina, secarlo, luego remojarlo y batirlo para lograr una mezcla que dé la fuerza para hacer las piezas desde la más chiquita hasta la más grande .

Refirió: mi mamá decía que mi abuela le decía que el barro que viene de la mina es duro y conforme lo vas tratando, vas forjando ese camino en tu vida. Ya depende de ti qué tanto quieres esforzarte para que puedas utilizarlo bien y acostumbrarte a que la vida es dura, pero con tu esfuerzo puedes lograr formar algo bueno de eso .

Luis Filiberto García Blanco, hijo de Teodora Blanco, contó que su madre tenía un contacto espiritual con el material que trabajaba, hablando con su barro, haciendo las figuras y transmitiendo todas sus historias al hacer una pieza, como de los nahuales y las leyendas de mi pueblo, plasmándolas en sus obras .

De entre el público, Alberto Carmona Posadas relató que la inspiración para muchas de las pinturas de su abuela María Izquierdo provenían de los recuerdos y vivencias cotidianas que atesoró desde la niñez.

El curador Juan Rafael Coronel hizo hincapié en que “poner a dos mujeres, una pintora y una escultura, dentro de una exhibición es tratar de no ejercer categorías de arte puro, popular, occidental o no occidental, sino que la estructura plástica es arte o no es arte.