▲ Aspectos del cuadro Maffeo Barberini, creado por Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, en 1598. Foto cortesía de la Galería Nacional de Arte Antigua

Los propietarios del cuadro, la familia Pérez de Castro Méndez, encomendaron su estudio, restauración y eventual venta al anticuario español Colnaghi. Según Il Giornale dell’Arte, Jorge Coll, dueño de la galería, lo valoró en más de 100 millones de euros, aunque finalmente parece haber sido adquirido por 36 millones por un coleccionista inglés residente en España.

Tras la restauración, el nuevo propietario concedió un préstamo al Museo del Prado por nueve meses (28 de mayo de 2024-23 de febrero de 2025). La obra, fechada en el periodo napolitano de Caravaggio, perteneció a la colección privada de Felipe IV de España (1605-1665) y ha sido exhibida junto al único Caravaggio del museo, David vencedor de Goliat (ca. 1600), una pieza poco conocida dentro del catálogo del artista.

Terzaghi formó parte del equipo de cuatro especialistas que autenticaron la obra y publicaron sus hallazgos en la monografía El Ecce Homo revelado (Marsilio, 2024).

No obstante, la atribución no ha estado exenta de controversia. El periodista Maurizio Cecchetti, en el diario Avvenire, expresó reservas tras la presentación del cuadro en el Prado. Cuestionó que el consenso se basara en análisis fotográficos, señaló la falta de transparencia en la restauración, la sospechosa venta a un precio relativamente bajo y algunas incoherencias estilísticas. También subrayó que el hecho de que el Estado español no adquiriera la obra podría interpretarse como una señal de dudas institucionales.

Sin embargo, cabe preguntarse si la negativa de España a comprar el cuadro obedeció a incertidumbres sobre su autenticidad o simplemente a su elevado costo, difícil de asumir para el Estado.

Los documentos registran los procesos judiciales contra Caravaggio por peleas, porte ilegal de armas y un asesinato en 1606, que lo obligó a huir de Roma y vivir errante hasta su muerte a los 38 años. Su arte rompió con la tradición al elegir modelos populares para sus temas sagrados e incorporar dramatismo teatral, lo que generó críticas y controversias.

Pese a ello, gran parte de su obra es religiosa y fue encargada por iglesias y mecenas eclesiásticos. Su figura adquiere connotaciones ideológicas según la perspectiva. Marco Bona Castellotti lo considera un firme intérprete de la Contrarreforma, mientras Maurizio Calvesi lo ve como un seguidor de un cristianismo primitivo, cercano a San Carlos, más inclinado a las necesidades de los pobres y por lo tanto lejos de los dogmas de la Contrarreforma. La izquierda aprecia su realismo crudo que retrata sin idealización a las clases marginadas, reflejando valores de inclusión e igualdad.

De los 60 cuadros conocidos de Caravaggio, 26 están en Roma, muchos accesibles gratuitamente en iglesias como San Agustín, donde se encuentra la Madonna de los peregrinos.