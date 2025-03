Néstor Jiménez y Enrique Méndez

El PVEM encareció sus votos para mantener la coalición con Morena y anticipó que le disputará las candidaturas al gobierno de Zacatecas y Guerrero, con el líder de los diputados federales del Verde, Carlos Puente –que se destapó–, y la dirigente nacional de esta fuerza política, Karen Castrejón, respectivamente.

De los hermanos Monreal Ávila, Puente soltó: yo no los he escuchado que digan que quieren el control del estado por siempre . Instantes después, el coordinador de Morena y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, le reviró: Puente es un puente, ¡que Dios le ayude!

A dos años de esas elecciones estatales, la pugna en la alianza de dos de los partidos de la 4T por las candidaturas a las gubernaturas de San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero se adelantó, en medio de la discusión en el Congreso de la reforma contra el nepotismo electoral.