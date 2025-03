Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 10

El senador Félix Salgado Macedonio dijo ayer que apoyará a quien Morena decida que sea candidato a la gubernatura de Guerrero en 2027, al ratificar que buscará el cargo hasta 2033.

Ante el debate generado por la prohibición del nepotismo electoral, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, Coello abrió la posibilidad de que la esposa del gobernador de San Luis Potosí no sea la abanderada de su partido en los próximos comicios.

No necesariamente tiene que ser la senadora (Ruth Miriam González Silva); puede ser alguien más , destacó el ex gobernador de Chiapas.

Por su lado, el senador Saúl Monreal (Morena) evitó señalar si continúa con su aspiración de contender en 2027 por la gubernatura de Zacatecas, estado gobernador por su hermano David, con el argumento de que falta bastante tiempo para la elección y va a esperar a que concluya el proceso legislativo tanto en Cámara de Diputados como en los congresos estatales.

Vamos a esperar; todavía faltan muchas cosas , puntualizó, al precisar que con base en lo que se decida, tomará las medidas pertinentes.

Velasco Coello aseguró que en San Luis Potosí hay otros actores políticos que tienen un posicionamiento importante y podrían ser abanderados.

Añadió que González Silva cuenta con un trabajo político que la acredita, pero hay otros actores que podrían participar y ser candidatos de nosotros en la elección de 2027. Hay tiempo para que trabajen y se posicionen .

Destacó que la senadora tendrá que valorar su eventual participación, aunque si no lo hace, está joven y tendría tiempo para seguir su carrera política.

A su vez, Salgado Macedonio ratificó que no participará en la encuesta de Morena para definir a su abanderado. Que ni me metan, que ni me consideren. Voy a respaldar a quien pongan o a quien digan .

Consideró que el conflicto en su entidad se acaba si la dirigencia partidista resuelve que va una mujer como candidata.