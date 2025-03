Incluso, el PRI, a través de la senadoras Anabell Avalos y Carolina Viggiano, sostuvieron que el gobierno de Morena es responsable de las sanciones, por no resolver el problema de narcotrafico. El mítin del domingo es sólo propaganda , expresó la primera e insistió en que lo importante es que rompan su vínculo con el crimen organizado .

No permitiremos expresiones injuriosas y carentes de sustento por parte del gobierno estadunidense , se resalta en ese documento de la cámara del Congreso responsable de la política exterior, en el que se hace notar, asimismo, que se viola flagrantemente lo establecido en el acuerdo comercial firmado por México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que traerá un impacto negativo a las tres naciones.

Esa acusación la retomaron senadores del PAN, mientras del lado de Morena y del PT recriminaron a opositores no cerrar filas con la jefa de Estado mexicano en un momento tan complejo, por las amenazas de Trump.

“Es falso que México haya fallado en frenar la peligrosa actividad de los cárteles y el flujo de drogas, como dice, a manera de justificación, el documento Protegiendo a la nación, con base en la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional, suscrito por el presidente Trump, recalcó el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier.

Es falso, insistió, porque en México, en cuatro meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho actos verdaderamente históricos en el combate a la delincuencia organizada. Lo que no se hizo y nos manchó está ya purgando, esperando una sentencia, y se llama, el queridísimo amigo de muchos de ustedes, García Luna .

El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que decretar otros tres recesos ante la insistencia desde la bancada del PAN de insultar a los legisladores y al gobierno de Morena y de crear desorden, sonando una campana, como las que usan los camiones de limpia. Al coordinador Anaya lo llamó recoger la basura de su grupo parlamentario”, mientras Javier Corral las llamó voces mezquinas que se ponen del lado de los planes imperialistas de Estados Unidos.