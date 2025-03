Estados Unidos y nadie más, es responsable de la #CrisisDelFentanilo dentro de ese país, dijo. En un espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadunidense, hemos tomado medidas enérgicas para ayudar a Estados Unidos a lidiar con el problema. En lugar de reconocer nuestros esfuerzos, Estados Unidos ha tratado de difamar y echar la culpa a China, y está tratando de presionar y chantajear a China con aumentos de aranceles. Nos han estado castigando por ayudarlos. Esto no va a resolver el problema y socavará nuestro diálogo y cooperación antinarcóticos , agregó.

Restricciones

Luego de que este martes entraron en vigor aranceles impuestos por Estados Unidos a México, Canadá y China –países a los que Wa­shington atribuye responsabilidad en la crisis de adicción a opioides que vive ese país– Pekín anunció gravámenes a los productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos, que en total suman 21 mil millones de dólares. También impuso restricción a la inversión de 25 empresas estadunidenses, por motivos de seguridad nacional.

La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Cualquiera que ejerza la máxima presión sobre China está eligiendo a la persona equivocada y calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a ambos como iguales , añadió el portavoz de la Cancillería china.

China anunció este martes que presentó una nueva reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Estados Unidos, a raíz de los aranceles adicionales impuestos por Washington a sus productos.