Encomia la actuación de Sheinbaum ante amagos de Trump

agnífica la actuación de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ante las embestidas arancelarias de Donald Trump, privilegiando el diálogo y la coordinación entre los países y respetando la soberanía de ambos países. Y en esta misma idea, la convocatoria para el domingo en el Zócalo como principio de unidad y la defensa de los intereses de la nación, en la que todos los mexicanos estaremos representados, tanto empresarios, sindicatos y, particularmente, el pueblo en general.

Dicha convocatoria será tres días después de una conversación telefónica al más alto nivel entre Sheinbaum y el presidente Trump. De esta llamada seguramente dependerán las medidas que se tomen para hacer la defensa del país. Cabe por otra parte señalar que se ha cumplido, en materia de extradición, con creces, y también en seguridad, narcotráfico y migración, por lo cual queda sin ningún fundamento la política arancelaria de Estados Unidos.

Carlos César Cárdenas Márquez

Se manifiesta a favor de un México global

Claudia Sheinbaum tiene el porcentaje más alto de apoyo popular en la historia de México (85), su punto de apoyo para lidiar y conseguir acuerdos con el poderoso vecino, que abandona la globalización multilateral e impone los tratados unilaterales. Trump rehace al imperio como fortaleza sustentable, atrae industrias digitales y materiales, va por territorios geoestratégicos y ricos en minerales y cobrará rentas para acceder a sus mercados. No se da un balazo en el pie: balacea a sus vecinos y aliados.

La única ruta hacia el progreso, la integración mexicana a América del Norte, se hace añicos. ¿Qué esperar para el domingo 9 de marzo y para los años que vienen? Pugnar por los accesos e intercambios específicos hacia América del Norte y abrir una reflexión para dar los primeros pasos que el neoliberalismo a la mexicana nunca dio, un México en efecto global, no sólo regional. Marchar al encuentro, a mediano plazo, de los 140 países que ya caminan por otra globalización: China y el Sur global. Dream is over.

Carlos San Juan Victoria

Solicita vigilancia en alrededores del CCH Oriente y la Prepa 2

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Ciudadana y alcaldesas en Iztapalapa e Iztacalco: