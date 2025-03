T

ras la puesta en vigor de los aranceles de 25 por ciento a las mercancías provenientes de México, Donald Trump repitió el bulo de que nuestro país estafa a Estados Unidos debido al superávit en la balanza comercial, es decir, porque en el papel salen de aquí productos por un mayor valor de los que entran por nuestra frontera norte. Este enfoque distorsiona la realidad al no tener en cuenta el nivel de entrelazamiento de las cadenas productivas de América del Norte, las cuales de hecho son una sola con nodos distribuidos a un lado u otro de las fronteras políticas de acuerdo con criterios de optimización de costos que no se deciden ni en la Casa Blanca ni en Palacio Nacional, sino en las juntas directivas de los miles de empresas con operaciones bi o trinacionales, contando a Canadá.

La industria automotriz resulta muy ilustrativa en este sentido. Si se contabiliza el valor de venta de un vehículo terminado como una exportación de México a Estados Unidos, parece que este último se encuentra en desventaja; percepción absurda no sólo porque muchos de los componentes únicamente se ensamblan, pero no se producen en México, sino además porque no hay firmas automotrices mexicanas, por lo que las ganancias más importantes –provenientes de la propiedad industrial– se quedan en Estados Unidos. Esto se lo han explicado al magnate las corporaciones y organismos cupulares de su propio país, pero con sus acciones demuestra que o es incapaz de comprender la complejidad de la economía global construida por Washington (no pocas veces mediante la violencia) o lo entiende, pero no le interesa, porque sus objetivos no tienen nada que ver con la balanza comercial.