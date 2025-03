Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 30

Moscú. Después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, puso en pausa el suministro de armamento a Ucrania, pero antes de que el inquilino de la Casa Blanca hablara ante el Congreso acerca de su gestión para detener la guerra entre Moscú y Kiev, entre otros temas, su colega ucranio, Volodymir Zelensky, publicó ayer en redes sociales un mensaje que trata de demostrar su intención de lograr la paz lo antes posible y bajo el firme liderazgo del presidente Trump .

El líder ucranio comienza con un párrafo acorde con la retórica de Trump: ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está lista para sentarse en la mesa de negociaciones con el fin de acercar la anhelada paz. Nadie quiere más la paz que los ucranios. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para alcanzar una paz sólida. Estamos listos para trabajar rápido con el fin de terminar la guerra .

Y propone como primer paso –parte del plan que está concordando Ucrania con el grupo de países que lideran Gran Bretaña y Francia– liberar a todos los prisioneros de guerra, establecer un alto el fuego inmediato en el cielo: prohibir los misiles, los drones de largo alcance, los bombardeos de infraestructuras energéticas y de otro tipo civil, así como el cese de hostilidades sin demora en el mar, si Rusia hace lo mismo .

Después, señala Zelensky en otro gesto hacia Trump, queremos pasar rápido las etapas siguientes (de un eventual entendimiento) y junto con Estados Unidos definir un acuerdo final sólido .

A continuación, el mandatario ucranio expresa unas palabras que podrían interpretarse como una disculpa y, en todo caso, no pueden no gustar a Trump: Nuestro encuentro en Washington, en la Casa Blanca, el viernes pasado, transcurrió no como estaba previsto. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer todo bien. Nos gustaría que nuestra cooperación y comunicación sea constructiva .