Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 33

Oaxaca, Oax., Al cumplirse cinco meses de la desaparición de la defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez, y de su esposo Alexander Hernández, no hay avances en la investigación, aseguró la familia de la activista, la cual afirmó que es falso que exista una primavera oaxaqueña , pues en realidad en la entidad se vive un oscuro invierno por la violencia y las desapariciones frecuentes.

Hace 156 días o 3 mil 744 horas Sandra y Alexander fueron vistos por última vez en el municipio de San Juan Cotzocón; el 4 de octubre de 2024, familiares de Domínguez marcharon en esta ciudad, de la Fuente de las Ocho Regiones –en el norte de la capital del estado– al palacio de gobierno.

Ante la sede del Ejecutivo estatal presentaron al Komité Pëjy Tyotk, que en ayuujk significa Comité Flores y Mariposas, el cual se dedicará a apoyar a familiares de personas ausentes y a su búsqueda en territorio oaxaqueño y el resto del país, ya que esas situaciones van al alza en la entidad, señalaron.

Kisha Domínguez, hermana de Sandra, manifestó: “hoy, cinco meses después de la noticia que ha cambiado nuestra vida, nos presentamos con la cara en alto, con el corazón quebrado, pero lleno de fuerza.

Lamentablemente el Estado no garantizó su seguridad, el Estado nos arrebató a Sandra Domínguez; no desapareció, no se perdió, categóricamente hoy afirmamos que la desaparecieron , reprochó.