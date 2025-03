Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. a11

Sentado en un sillón al lado de una pantalla gigante, Javier Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana, repasa el avance del proyecto que encabeza rumbo al Mundial de 2026. La presentación incluye partidos, informes de rendimiento y cambios en la conducta de al-gunos elementos que antes condicionaron su convocatoria inter-nacional. Como lo hayan tomado me vale madre, pero aquel que pone condiciones de venir, porque de-be hacer escala o quiere viajar con un amigo, tiene la puerta abierta , afirma y al mismo tiempo sube el tono de la conversación, gesticula con las manos y responde a las pregun-tas que él mismo se hace.

¿No quiere venir? Bueno, así sea el goleador histórico de no sé dónde, no viene, no es una obligación estar aquí . Aguirre admite que en varios procesos acumuló disgustos y frustración por jugadores que se negaron a formar parte del Tricolor. Ya se acabó esa época en la que un futbolista chocaba a las 3 de la mañana el automóvil o se peleaba en algún bar. Rafa y yo hemos estado en un montón de lugares, sacrificamos un montón de cosas para estar aquí. Nuestra voz está calificada para decir por dónde sí y por dónde no, mucho más en la selección nacional , recalca al referirse a Rafael Márquez, cinco veces mundialista y hoy auxiliar técnico.

Mientras cambia de mano el micrófono, el ex futbolista de 66 años, campeón con el América en 1984, piensa que un jugador deja de ser anónimo cuando integra un representativo nacional. La galería de ex seleccionados envueltos en salidas nocturnas, reuniones con mujeres en el hotel de concentración o reprogramación de vuelos por alguna demora es variada, pero observa que todo eso ocurre con menos frecuencia. Los jugadores ya no piden cosas especia-les, vuelos raros, llegar un día después o inventar pretextos para no volar ese día , explica. En eso lo he notado. Aquel que no lo entienda, no viene, no me importa el nombre que tenga .

Tercer ciclo

Desde septiembre de 2024, el tercer ciclo del Vasco al frente del Tricolor tiene el mismo número de victorias y derrotas en partidos oficiales. Goleó 4-0 a Honduras en Toluca y cayó antes en San Pedro Sula (2-0) durante la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones. Los otros resultados ganadores ante Nueva Zelanda (3-0), Estados Unidos (2-0) e Inter de Porto Alegre (0-2), además de los empates con el club Valencia (2-2) y Canadá (0-0) y la derrota a manos de River Pla-te (2-0), se dieron en encuentros de preparación.