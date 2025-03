Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. a10

Tamara Vega perdió el miedo en 2023. Luego de 15 años de abusos, la entonces pentatleta levantó la voz y denunció a su entrenador Sergio N por pederastia y/o trata de personas .

La originaria de Chihuahua decidió no callar más y abrió un fren-te de batalla al que se han sumado otras atletas como Alejandra Zavala, de tiro deportivo, y la ex clavadista Azul Almazán.

La herramienta más fuerte que tenemos las mujeres es nuestra voz, pero muchas veces nos faltan la fuerza y la valentía para hacerla valer. Tras mi experiencia he tratado de convertirme en el estandarte para que otras atletas se sumen y dejen el miedo atrás , comentó la seleccionada olímpica.

Retirada del alto rendimien-to desde finales 2024, Vega transitó de buscar medallas en el mundo a dirigir su propia fundación e involucrarse en proyectos para prevenir el abuso sexual y la violencia.

Ser mujer en este país implica más situaciones de riesgo, eres más propensa a ser lastimada y por eso formamos parte de los grupos vulnerables junto con los niños, los migrantes y ancianos. En lo personal viví muchas experiencias, como el abuso sexual y los trastornos alimenticios; por eso puedo ayudar, porque sé de lo que se trata.

Adiós a un tema tabú

Gracias a la denuncia de Tamara, el poder autoritario que ejercen los entrenadores sobre los atletas dejó de ser un tema tabú.

La guerra y ataques que enfrenté me hicieron la mujer que soy hoy; una persona consciente y empática con los abusos que viven muchos deportistas tanto hombres como mujeres.

La seleccionada olímpica tuvo que sobreponerse a trastornos alimenticios, chantajes y varias crisis cuando decidió emprender la batalla para destapar su verdad.

Es un camino largo, tuve que esperar 15 años para levantar la voz y comenzar a sanar. Con mi red de apoyo logré saber quién soy y así poder escuchar a los atletas sin juzgar.

Mientras espera justicia, Tamara se ha concentrado en la creación de protocolos para la protección de los atletas que sufren diversos tipos de abuso, además de una ley que facilite a los seleccionados a internponer denuncias ante casos de abuso.