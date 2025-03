Phil Harrison

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 5

Vale la pena dar un paso atrás y pensar en lo absurdas que suelen ser las historias de Agatha Christie. Por ejemplo, la novela de misterio Hacia cero, que ha disfrutado de múltiples interpretaciones cinematográficas, teatrales y televisivas desde que se publicó en 1944. No se guarda nada. Su trama maximalista involucra un triángulo amoroso entre un apuesto jugador de tenis y dos hermosas mujeres; una matriarca postrada en cama, pero imponente, y su testarudo compañero; su representante legal y su pupilo de dedos ligeros; el regreso de un pariente notorio de la familia perdido hace mucho tiempo; un sirviente siniestro; un oficial de policía atormentado; un testamento impugnado, y un hotel aparentemente maldito. Parece apropiado decir que para Agatha Christie menos es más no era un principio estético rector.

No se trata necesariamente de una crítica, pero esta elección plantea un dilema para cualquiera que adapte estos textos. ¿Vale la pena intentar poner orden en este caos o hay que dejarse llevar y disfrutar del caos? Esta última versión de la BBC se compromete alegre y sinceramente con su ambientación. La sutileza no es un tema de conversación.

Y, en verdad, nadie ve una Agatha Christie de domingo por la noche esperando matices. En cambio, estos dramas tienen ritmos narrativos y de presentación muy trillados y esta última versión de Hacia cero los alcanza en gran medida. Gran parte del atractivo es la continuidad, en términos de apariencia y lenguaje. Este es, y siempre será, un mundo de damas de compañía y bañeras de acero; raquetas de tenis con marco de madera y caballeros que veranean en sus hogares ancestrales. Es un mundo en el que una mujer ambiciosa corre el riesgo de que la llamen aventurera (lo que al menos es un paso por encima de cazafortunas ). Hacia cero está bien realizada y esto es lo que estos dramas necesitan hacer bien: el estilo es mucho más importante que la sustancia.

Paciencia de los santos

En el centro de la acción se encuentra Lady Tressilian, a quien Anjelica Huston da vida con una buena dosis de estrellato de Hollywood. Al principio, ella y su abogado de confianza Treves (Clarke Peters) actuarán como árbitros, mientras a su alrededor los jóvenes brillantes pierden la cabeza. Para ser justos, no se les puede culpar realmente: lo que sigue, aunque en gran medida sea autoinfligido, pondrá a prueba la paciencia de los santos.