Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 2

El movimiento impresionista cumplió siglo y medio de existencia en 2024, efeméride que fue celebrada en el mundo. El Museo de Arte de Dallas (DMA, por sus siglas en inglés) festejó el hito con The Impressionist Revolution from Monet to Matisse (La revolución impresionista, de Monet a Matisse), exposición exhibida del 11 de febrero al 3 de noviembre en el recinto texano.

Una selección de obra viajará a la Ciudad de México para exponerse a partir del 25 de marzo y hasta el 27 de julio en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), con el título La revolución impresionista: De Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas, con curaduría de Nicole R. Myers.

De la muestra original, que contó con unas 90 piezas, la mayoría del acervo del DMA, la mitad vendrá al MPBA. Se trata de pinturas de Édouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh, Renoir y Edgar Degas, entre otros artistas.

La muestra conmemora el sesquicentenario de la primera muestra impresionista de 1874, año en que la recién fundada Sociedad Anónima Cooperativa de Pintores, Escultores y Grabadores logró organizar una exhibición en los salones del fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon, conocido como Nadar. Participaron 31 pintores, entre cuyas obras estaba Impresión: Sol naciente, de Claude Monet, que, al suscitar un comentario despectivo del crítico de arte Louis Leroy, quien se burló del título de la obra, dio nombre al grupo. El cuadro representa el puerto de Le Havre, donde desemboca el río Sena.

En Dallas, la exposición iluminó los orígenes rebeldes y el legado del colectivo impresionista dentro del modernismo europeo , a la vez que representó una reintroducción radical a dichos artistas marginados y sus muestras revolucionarias, al explorar las técnicas experimentales y temas que constituyeron un nuevo curso para el arte moderno a finales del siglo XIX y principios del XX .

En el DMA, las innovaciones de sus miembros principales, incluidos Monet, Degas y Berthe Morisot, se pusieron en el candelero junto con las respuestas de generaciones sucesivas de artistas vanguardistas, desde Paul Gauguin y Van Gogh, hasta Piet Mondrian y Henri Matisse .

La revolución impresionista... se divide en cuatro núcleos temáticos cuyo objetivo es guiar al visitante por la transformación del impresionismo y su impacto en el arte moderno. En el primer apartado, Rebeldes con causa, se presentan obras como Le Pont Neuf, de Claude Monet, y Place du Théâtre Français: Efecto niebla, de Camille Pissarro, que muestran la manera en que los impresionistas desafiaron al sistema oficial capturando la vida moderna con pinceladas sueltas y colores vibrantes.

Notas de campo, el segundo núcleo, explora las técnicas innovadoras desarrolladas al pintar al aire libre, con piezas como El río Sena en París, de Paul Signac, y Valle Buona, cerca de Bordighera, de Monet, que reflejan la luz y el movimiento con pinceladas fragmentadas.