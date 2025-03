Nayelli Ramírez Bautista

La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 36

Casos como el incendio sucedido en la Clínica para Rehabilitación de Adicciones Hombres Preparados y Mujeres Preparadas AC, en la colonia Ocotla Chico, en la demarcación Tlalpan, donde cinco personas perdieron la vida, podrían volver a ocurrir, es cuestión de tiempo , al no contar estos establecimientos con personal especializado para atender a las personas que sufren alguna adicción, aseguró Omar del Valle, doctor en sicología y salud, experto en adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista con este diario, mencionó que existen vacíos legales que impiden el cierre de los centros irregulares, en los cuales ponen enfermos a cuidar enfermos y lo único que hacen es contenerte, no arreglan el problema porque no están preparados y se atiende desde una perspectiva moral y no con una científica y de salud; ese es el primer daño que generan estos lugares .