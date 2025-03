Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de marzo de 2025, p. 36

Diputados de oposición en el Congreso local tomaron la tribuna, lo que derivó en que se reventara la sesión, y así evitar que se avalara con 41 votos el dictamen que impulsa Morena para reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del órgano legislativo, con el que se busca aprobar cambios a la Constitución de la Ciudad de México sin contar con la mayoría calificada, es decir, 44 votos a favor del total de 66 integrantes.

En la sesión de ayer, la presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, dio por aprobado el dictamen sin que los legisladores de PAN y PRI emitieran sufragios a favor, en contra o se abstuvieran, quienes aseguraron que los votos emitidos en lo general del documento fueron insuficientes, porque se requieren de al menos 44.

Ante el reclamo de la oposición, Ávila explicó que los que no votaron no están presentes, entonces, es por los presentes, y por lo tanto se aprueba el dictamen en lo general y con los artículos no reservados en lo particular .