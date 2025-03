C

laudia Sheinbaum asumió la Presidencia con un mandato claro: continuar y profundizar la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador, promoviendo justicia social, desarrollo económico y soberanía nacional. Con un respaldo de 59.75 por ciento de los votos y una mayoría calificada en el Congreso, su posición política es inédita, lo que brinda a la Cuarta Transformación (4T) una oportunidad histórica para consolidar cambios estructurales. Además, heredó una economía estable: un tipo de cambio sin grandes fluctuaciones, reservas internacionales de 202 mil 500 millones de dólares, un déficit fiscal moderado de 5.7 por ciento del PIB, una deuda externa equivalente a 51.4 por ciento del PIB y una inflación anual de 4.21 por ciento. Pocas administraciones han comenzado con un panorama macroeconómico y político tan favorable.

Sin embargo, en su gabinete los encargados de las relaciones internacionales y la política comercial han mostrado una visión más alineada con intereses trasnacionales que con los principios de la transformación prometida. Esto ha llevado a la consideración de acuerdos desventajosos para preservar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estrategia que recuerda a la seguida por Carlos Salinas de Gortari en los años 90, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En aquel entonces, se prometió modernización y desarrollo, pero las consecuencias han sido claras: precarización laboral, debilitamiento del sector industrial nacional y una economía subordinada a intereses foráneos. Salinas confió en que la inversión extranjera y la liberalización comercial impulsarían el crecimiento, pero el resultado fueron el estancamiento y una dependencia estructural que, hasta hoy, limita la capacidad de México para definir su propio rumbo.

En contraste, la historia de México ofrece ejemplos luminosos de liderazgo soberano. En 1938, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, consolidando la soberanía energética y sentando las bases para un desarrollo independiente. Sin embargo, la comparación entre Cárdenas y Sheinbaum no es justa: Cárdenas contó con el respaldo de la Revolución Mexicana, la crisis de 1929 en Estados Unidos y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, factores que ampliaron su margen de maniobra. Sheinbaum enfrenta un escenario distinto, en el que la soberanía está condicionada por 30 años de integración económica con Norteamérica. No obstante, esto no significa que deba renunciar a una política más autónoma. Un cambio de modelo económico debe plantearse de manera paulatina, considerando acuerdos estratégicos con Europa y China.