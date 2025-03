Expuso que se trata de servidores públicos de carrera, que no sólo trabajaron con Silvano, sino también con Leonel Godoy (2008-2012), e incluso con Lázaro Cárdenas Batel (2002-2006), así como otros que laboraron en administraciones estatales priístas, pero, acotó, nadie está exento de que se les investigue .

Se pagó 5 veces el costo real

En el caso de esas instalaciones, no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ello, porque cada inmueble está valuado en 80 millones de pesos, y el gobierno silvanista reportó cinco veces más de su costo.