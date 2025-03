Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 4 de marzo de 2025, p. 13

La Cámara de Diputados dejará en la congeladora legislativa, pero no retirará de las comisiones del Trabajo y Vivienda, la iniciati-va de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que incrementa las cuotas de salud de trabajadores de base y maestros.

La ley del Issste no se va a aprobar o a rechazar. Vamos a cumplir con el compromiso con instituciones públicas del Ejecutivo. No se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros , declaró el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

La iniciativa se recibió el 7 de febrero y, después de las protestas del magisterio en la mayoría de los estados del país, las comisiones decidieron no convocar a reunión de trabajo para analizar el proyecto.

El domingo pasado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que mantendrá las movilizacio-nes hasta que se retire la iniciativa, pues considera que su contenido tiene un afán recaudatorio y es un triunfo para las Afore .

Ayer, en conferencia de prensa en sus oficinas del Palacio Legislativo, Ricardo Monreal sostuvo que no se precipitará la revisión de la iniciativa en comisiones.