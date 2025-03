Consultada al respecto durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que la dirigencia de Morena anunció que, aunque en la Constitución se defina que entre en vigor hasta 2030 la legislación en contra el nepotismo electoral, el partido guinda no los postularía desde los comicios de 2027. Por ello, tendrían que irse (a buscar la candidatura) por otro partido, pero no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? , advirtió. Se trata de un tema de fondo, en el que se le debe hacer caso al pueblo, añadió.

El fin de semana, el senador y padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, subrayó que de obtener la candidatura y llegar a la gubernatura, lo haría con el apoyo del pueblo, por lo que no sería nepotismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de nuevo que familiares de quienes ocupan cargos de elección popular busquen una candidatura para ocupar esos puestos, y al preguntarle sobre las aspiraciones del senador Félix Salgado Macedonio, recordó que el legislador ya había manifestado hace un par de semanas que no buscaría una candidatura en 2027; yo me quedo con la declaración de hace 15 días , subrayó la mandataria.

En un mensaje que dirigió a los integrantes de la Cuarta Transformación que son familiares de quienes están ahora en un cargo de elección popular, expresó: “nosotros somos parte del movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual.

Y para el caso de 2027, pues a todos aquellos que forman parte de nuestro movimiento: esto no es un asunto personal, ni de ambición personal. Estamos aquí para servir al pueblo y para transformar al país , continuó la Presidenta.

Además, apuntó que quienes busquen incluso cambiar de partido político para lograr una postulación en las llamadas elecciones intermedias, se arriesgan a no contar con el respaldo en las urnas.

“No es un asunto de ambición personal, y eso lo tienen que asumir todas y todos quienes son parte del movimiento de transformación. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Me cambio de partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío… el candidato?, pues no, la gente no quiere eso. A lo que se están arriesgando es sencillamente a que la gente no vote por ellos, porque el pueblo de México está muy consciente, y estas reformas que planteé vienen de la gente, del sentimiento que recogí en la campaña”, expuso la mandataria.

La iniciativa ha generado división de opiniones en el Congreso entre morenistas y sus aliados. De ser modificada en San Lázaro, deberá ser remitida al Senado de nueva cuenta.