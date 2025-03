A

noche probablemente Trump cumplió su amenaza de asestar un tarifazo de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, y tal vez otros productos. No sólo contra México, también afectaría a Canadá y China. El pretexto es que no está satisfecho con lo que han hecho los tres países para detener el contrabando de fentanilo, lo cual contradice declaraciones previas, en el caso de México, del secretario de Estado, Marco Rubio. No aporta Trump ningún dato, ningún testimonio; es su palabra supuestamente infalible. No dice nada de que su gobierno, y los anteriores, han fracasado en su obligación de combatir dentro de su territorio el uso del fentanilo y otras drogas. Jamás detienen a sus narcotraficantes.

Tumbó a las bolsas

El tarifazo causó estragos en Wall Street. El índice S&P 500 perdió casi 2 por ciento después de que Trump dijera que México y Canadá no podrían negociar un aplazamiento de los aranceles. Sus monedas sufrieron pérdidas. La Casa Blanca sostuvo que también firmó una orden que duplica aranceles a las importaciones procedentes de China a 20 por ciento. La acción contra la segunda economía del mundo amenaza con recrudecer la guerra comercial entre ambas potencias, perjudicando a la industria de la inteligencia artificial y el negocio de procesadores estadunidenses.

Aguacates de Alaska

El trumpazo lo sufrirán los consumidores que tendrán que pagar más sobre los productos de importación, comenzando por los alimentos. En su red social Truth, Trump anticipó que impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del próximo 2 de abril.

A los granjeros de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir un montón de productos agrícolas para venderlos dentro de Estados Unidos. Habrá aranceles a los productos de importación a partir del 2 de abril. ¡Disfruten! . A ver cómo se les dan los aguacates de Alaska y los jitomates de Arizona. Y las cosechas, ¿quién las va a levantar?

El hueso es primero

En franco desafío a la presidenta Sheinbaum, la mayoría de Morena y sus aliados en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político- Electoral de la Cámara de Diputados avaló el cambio que aprobó el Senado, para que la prohibición de heredar cargos políticos entre en vigor hasta 2030 y no en 2027, como Claudia propuso originalmente.