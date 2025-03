Lo cierto es que el gobierno mexicano ha hecho bien su tarea, pero el enloquecido Donald Trump señala que no alcanza, que no le satisfacen los resultados, cuando es notorio que si alguien no ha hecho nada, especialmente en materia de combate al narcotráfico, al ingreso de drogas a su territorio –como el fentanilo– y al brutal incremento del consumo interno es, precisamente la Casa Blanca, de tal suerte que si de satisfacción se trata, pues Estados Unidos sale debiendo. La presidenta Sheinbaum explicó que se ha incrementado de manera sustancial la incautación de drogas –especialmente fentanilo– con destino a Estados Unidos, de tal suerte que quienes “algún día dijeron que en México ‘los cárteles dominan el territorio, incluso, hay colusión con el gobierno’, quedan en evidencia. Con todo, el presidente Trump toma una decisión y nosotros también tomaremos las nuestras .

Por otra parte, el gobierno de Canadá no conoce a Kalimán y, por lo mismo, anunció que replicará la decisión de Trump. Estamos listos , anunció la ministra de Asuntos Exteriores de aquel país, Melanie Joly.

Las rebanadas del pastel

Mensaje presidencial para que se oiga fuerte en Fresnillo, Zacatecas, y Pungarabato, Guerrero, así como en otras latitudes con acelerados: “a todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular: no es un asunto de ambición personal, nosotros somos parte de un movimiento de Transformación, y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la Transformación. Eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual. Estamos aquí para servir al pueblo y para transformar al país… ¿Qué va a pensar la gente? ‘Me cambio de partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío, el candidato’. Pues no. La gente no quiere eso; a lo que se están arriesgando es, sencillamente, a que el pueblo no vote por ellos”. Uno de los involucrados, el guerrerense, tomó nota y dijo: estoy joven; me puedo esperar hasta 2033; cierro el pico .

