Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de marzo de 2025, p. 20

Moscú. El Kremlin descalificó ayer la nueva iniciativa europea para una solución negociada en Ucrania, que promueven Gran Bretaña y Francia, al decir que armar el ejército de Ucrania no es un plan de paz.

Ahí (en Londres, el domingo anterior) se hicieron declaraciones sobre la necesidad de garantizar con carácter urgente un mayor nivel de financiamiento para Ucrania, que claramente no es un plan de paz, sino dar recursos para continuar las acciones bélicas , señaló el portavoz, Dimitri Peskov, al abrir su rueda de prensa diaria.

Tras mencionar que la posición de Estados Unidos y sus aliados respecto al conflicto armado en Ucrania se ha fragmentado después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, aparecieron distintos matices , Peskov –en alusión a Gran Bretaña, Francia y los demás países que acudieron a la cita en la capital británica– afirmó:

“Queda un grupo de países que más bien son una suerte de ‘partido de la guerra’, que declara estar dispuesto a seguir respaldando a Ucrania con el fin de continuar la guerra y asegurar recursos para las operaciones militares.”

Para el vocero de la presidencia rusa, esos países no dicen que es necesario, lo antes posible, crear condiciones que hagan posible la paz .

Según Peskov, la discusión a gritos que mantuvieron, el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su invitado, Volodymir Zelensky, mandatario de Ucrania, la cual calificó de hecho sin precedente , demostró lo difícil que será entrar en una trayectoria de arreglo político con Kiev .

Ello, debido a que, a su juicio, Ucrania y Zelensky no quieren la paz, quieren seguir la guerra . Sostiene que no será fácil lograr una solución negociada porque los esfuerzos de Washington y la voluntad de Moscú claramente no son suficientes y, agregó, que alguien debe obligar a Zelensky a querer la paz; si lo consiguen los europeos, bien por ellos .

Desde el otro lado de las barricadas, en un mensaje a la nación ucrania apenas regresó de la reunión en Londres la madrugada de ayer, Zelensky destacó el apoyo que ofreció a Ucrania el grupo de países que lideran Gran Bretaña y Francia.