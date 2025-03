Ap, Afp y Reuters

Washington. El presidente Donald Trump ordenó ayer una pausa en la ayuda estadunidense a Ucrania, después de la desastrosa reunión con el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, en el Salón Oval el viernes pasado, en un intento del magnate de presionar para que entable conversaciones de paz con Rusia, informaron Bloomberg, Fox News y Ap, entre otros medios estadunidenses, que citaron a un funcionario de la Casa Blanca.

Más aún, el mandatario republicano pidió a los departamentos de Estado y del Tesoro elaborar una lista de sanciones a Rusia que podrían aliviarse .

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que Trump está concentrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a más de tres años de guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, y quiere que Zelensky se comprometa con ese objetivo. Añadió que Washington está haciendo una pausa y revisando su ayuda para asegurarse de que está contribuyendo a una solución . El funcionario habló a condición de guardar el anonimato.

Todo esto ocurre cinco años después de que Trump retuvo la asistencia que autorizó el Congreso para Ucrania en 2019, cuando buscaba presionar a Zelensky para iniciar investigaciones sobre Joe Biden, quien era entonces candidato presidencial demócrata. Esto derivó en el primer juicio político de Trump.

En la antesala de su victoria electoral de 2024, el republicano prometió poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. El magnate ha expresado una creciente frustración con Zelensky, al tiempo que ha manifestado optimismo en que se puede confiar en que el presidente ruso, Vladimir Putin, para mantener la paz en caso de que se alcance una tregua en el conflicto.