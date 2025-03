Señala Jonathan Granados que se trata de comprender nuevas realidades, abrir ventanas, lo que quizá no cambie nada, pero nos abre la oportunidad de generar conversaciones .

▲ Hudud tendrá ocho funciones a partir del jueves en El 77 Centro Cultural Autogestivo. Foto cortesía de la producción

Comparte que en la primera temporada de la obra, cuando terminaba la función la gente los buscaba para pedir más de la historia. “Nos decían: ‘no me puedes dejar así’; porque no hay una resolución del conflicto”.

Confiesa que escribir esta pieza le ha hecho replantearse nuestras visiones espirituales y religiosas sobre esas interpretaciones, a veces meramente humanas. En el Corán no hay un castigo explícito hacia la homosexualidad. No se menciona ni se condena directamente, no hay referencia alguna. Eso es pura interpretación. Lo que se ha perseguido es una forma de amor .

Hudud cuenta con las actuaciones de José Riveroll, Luis Frec y Jimmy Varsan, así como la actriz trans Azul Piccone, quien en las primeras charlas de lectura del texto comentó al director acerca de las muchas similitudes “en la discriminación de la familia, en la manera del señalamiento social, en cómo sus propias parejas también la han hecho a un lado.

“Todo lo que atenta contra levantarte contra un régimen, contra una idea, tiene que ser censurado, ya sea el pensamiento o el amor. Por ello el eslogan de la obra es ‘¿estarías dispuesto a renunciar a tu cuerpo para estar con la persona que amas?’ Imagina desprenderte de ti, de algo que crees tuyo, que formó una identidad por estar sometido a un régimen”, insiste Granados.

La obra tuvo sus dificultades para ser repuesta. Fue estrenada en La Teatrería, pero los productores no encontraban espacios para darle continuidad. “Se supone que todos sufrimos siempre para que vaya la gente a ver nuestras obras, pero no hay teatros disponibles. Es un proyecto lindo de ocho funciones que tiene música en vivo, que está bien actuado, tiene vestuarios hermosos, una ambientación genial y una historia tan poderosa que dices ‘no puede ser que no tenga una explosión’. Haremos conversatorios con parte del elenco y algunos expertos, así como con algunas personalidades, para crear también un debate y llevar este tema a la mesa, porque creo que da para mucho de qué hablar”.

Hudud se repone pasado mañana y permanecerá hasta el 24 de abril, todos los jueves a las 20:30 horas en El 77 Centro Cultural Autogestivo (Abraham González 77, colonia Juárez). Venta de boletos en la taquilla y en Boletópolis.