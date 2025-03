Las remesas de enero de 2025 quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de mercado, que esperaban 4 mil 675 millones de dólares; no obstante, para Monex, los datos muestran una lectura optimista , recuperándose del débil cierre de diciembre pasado.

Hacia adelante, el indicador se mantendrá con un desempeño clave para la economía, al ser uno de los principales motores para la demanda, con una balanza de riesgo a la baja por el cambiante entorno laboral en Estados Unidos; así como de la inflación , apuntó.

Para BBVA México, el crecimiento de 1.9 por ciento en el volumen de remesas referido implica un comienzo de año con el pie derecho ; su área de análisis destacó que en enero se efectuaron casi 12.1 millones de operaciones con un envío promedio de 385 dólares.

Las transferencias internacionales a México hilan 15 meses con alta volatilidad, desde, al menos, noviembre de 2023, y se estima que continuará así en 2025 , precisó.

El esperado efecto Trump

La financiera detalló que no hay una clara evidencia de que la asunción de Donald Trump haya mermado el flujo de remesas en la región: de la cifra estimada de 11 millones de migrantes no documentados, 8 millones proceden de América Latina y el Caribe; sin embargo, para ocho de los principales países receptores de remesas en América Latina y el Caribe, no hay evidencia clara al respecto”, señaló.