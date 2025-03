Al insistir en que hay plan A, B, C y D para cualquier medida a partir de este martes, instó a esperar para conocer los detalles, al tiempo que aclaró que la aplicación de aranceles depende del presidente estadunidense.

Consideró que “esto quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?… Entonces, argumentos, de que no hay colaboración o lo que algún día dijeron, de que ‘en México, los cárteles dominan el territorio, incluso, hay colusión con el gobierno’, bueno, pues es evidente que no”.

Recalcó que en el anterior sexenio fueron capturados 17 de los 29 sujetos vinculados con grupos de la delincuencia organizada enviados al país vecino la semana pasada. “Es importante, porque hay esta idea… No, no la idea; la oposición, que dice que hubo una política de ‘abrazos, no balazos y que por lo tanto hubo una impunidad’, en esa idea”.

Por la tarde, la mandataria salió de Palacio Nacional por dos horas y media sin detallar adónde se dirigió. A su llegada, acudieron al recinto los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como los subsecretarios de Economía, Vidal Llerenas, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez.