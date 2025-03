Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de marzo de 2025, p. 3

Washington y Nueva York., El presidente Donald Trump ordenó la imposición de aranceles de 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá y duplicó el gravamen a China de 20 por ciento. Con eso pone fin –por ahora– a las intensas negociaciones de los países vecinos y la especulación cada vez más fuerte entre la cúpula económica sobre si el mandatario apretaría el gatillo comercial o no.

Ya no hay espacio para México o Canadá. Los aranceles entrarán en vigor a la medianoche , afirmó, para dejar claro que esta vez –a diferencia de hace un mes– no habrá marcha atrás. Declaró que su objetivo con estas medidas es ofrecer incentivos para que los fabricantes trasladen sus plantas de vuelta a Estados Unidos o inviertan aquí primero.

Durante el último mes, Trump había insistido en que su objetivo con los aranceles era obligar a México y a Canadá a frenar el flujo migratorio y el fentanilo a Estados Unidos, pero la tarde de este lunes eso pareció ser secundario o lo olvidó. Fue después de anunciarlos y su deseo de obligar a las empresas a producir en su país que, recordó, sólo para que se entienda, cantidades vastas de fentanilo están fluyendo a nuestro país desde México .

Retomando uno de los temas centrales de su campaña electoral, reiteró: “se han aprovechado de Estados Unidos por 40 años (…) No pueden llegar aquí y robarse nuestro dinero, robarse nuestros empleos, tomar nuestras fábricas y tomar nuestros negocios y no esperar castigo. Se les castigando con aranceles”. Agregó que lo que tienen que hacer es construir sus plantas automotrices y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no habrá aranceles . Nunca detalló a quiénes se refería, si a inversionistas o a países enteros.

Chips y autos Honda, los primeros en invertir

En la Casa Blanca, el mandatario apareció con el director del fabricante más grande de chips de computadoras en el mundo para anunciar que Taiwan Semi Conductor estará haciendo una inversión de 100 mil millones de dólares en una nueva planta en Arizona. También hizo referencia positiva a la noticia de que se reporta que Honda estará produciendo su nueva versión de su auto Civic en Indiana en lugar de México como resultado de los aranceles.