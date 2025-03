En un solo entrenamiento en Cantera, el director técnico Efraín Juárez trata de incorporar conceptos de un futbol más intenso y propositivo en el plantel de Pumas. La pelota es la que corre, no nosotros, necesitamos ritmo de juego, vamos , repite el ex futbolista formado en las divisiones menores del club, de gorra, silbato y cronómetro en mano, mientras los jugadores siguen sus indicaciones rumbo al partido de octavos de final en la Copa de Campeones de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Pumas compite por un trofeo que no triunfa desde 1989. En las ediciones de 2005 y 2022, Deportivo Saprissa (3-2) y Seattle Sounders (5-2) ganaron las finales al imponerse en 180 minutos. El plan este año es saldar esa deuda. La directiva no me lo pidió, pero cuando firmas contrato en un club como Pumas asumes esa responsabilidad. Es parte de, por eso estamos aquí , indica Juárez al repasar los objetivos que acordó con su directiva. Pumas tiene que pelear, después veremos para qué nos alcanza. El resultado no me da miedo .

Los jugadores que terminan el entrenamiento coinciden en que hay algo distinto desde el nombramiento de un nuevo entrenador. Estos dos días han sido muy positivos para todos , afirma el portero mexicano-español Álex Padilla sobre la labor del cuerpo técnico encabezado por Juárez. Al final, la cercanía que él tiene con nosotros es como hace llegar el mensaje. Asumimos la responsabilidad de ir con todo. Uno de mis objetivos es estar en la lista de la selección, pero hoy no pienso en ello. Primero está Pumas .