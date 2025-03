Como parte de las actividades en la escuela de una prima, le pidieron hacer una pancarta sobre alguien que admirara y me eligió. Ella está comenzando a jugar y dijo que en un futuro quiere ser una mujer como yo. Eso significó un impacto muy grande, quiere decir que voy por el camino correcto , compartió Aviléz entre lágrimas.

Aunque apenas tiene 20 años, Aylin cuenta con dos títulos de Liga en su palmarés. Pero los trofeos no son lo más importante para la americanista, quien prefiere convertirse en un modelo a seguir para quienes temen incorporarse al futbol femenil.

La ex guardameta del FC Barcelona aprovecha su popularidad para visibilizar y exponer causas que puedan producir un cambio en la sociedad, tal como lo ocurrido con Jennifer Hermoso.

Tenemos la fortuna de ser personas públicas, por lo que nuestra misión es mandar mensajes que generen un cambio. Esa es la manera en que podemos apoyar en el tema de la desigualdad o la violencia de género. Ninguna mujer, deportista o no, puede callarse ante cualquier injusticia. Los casos como el de Scarlett no deben repetirse , dijo Paños, arquera de las Águilas, durante un panel organizado por el equipo azulcrema previo al Día Internacional de la Mujer.

El futbol femenil en México tiene muchas caras y en cada una de ellas hay una historia que contar. Está Aylin Aviléz Peña, jugadora que salió de su casa a los 12 años de edad y se ha convertido en un ejemplo para su familia; también Sandra Paños, española que emigró al América buscando la visibilidad que no encontró en su país, y Lucía Rodríguez, gerente deportiva de las Águilas y pionera de la Liga creada en 2017. Todas, exitosas en sus áreas y comprometidas con darle voz a la mujer y evitar casos como el de Scarlett Camberos en 2023.

Lucía Rodríguez es una de las futbolistas que vivieron los inicios del balompié femenil profesional en México. La ex jugadora compartió durante años el amor por los Pumas con su hermano gemelo Jerónimo, hasta que llegó la oportunidad de incorporarse al América.

Hemos demostrado que sí estamos para esto. Desde mi época como jugadora comenzamos a abrir puertas y vemos grandes avances en todos los aspectos , explicó.

Pese a lo complicado que fue ganar terreno en un deporte considerado para hombres, la gerente deportiva aseguró que valió la pena.

Crecimos mucho sin importar lo que la gente decía de nosotras, no hay mejor forma de demostrarlo que ver cada vez más gente en los estadios. Somos el futuro, sigamos peleando unidas, demostremos y creamos de lo que somos capaces.

Ni en el deporte ni fuera de él las mujeres deben pasar por violencia, discriminación o maltrato.

Abrir más espacios

Aunque la mujer ya ha conseguido empoderarse en muchos aspectos, todavía hay muchas situaciones en las que no tiene respaldo. Sería bueno hablar con las empresas y los gobiernos para que no las dejen solas cuando se sienten vulneradas. No se trata de compararnos con los hombres porque eso sería un error, sino de abrir cada vez más espacios , opinó Paños.

Las futbolistas también se refirieron a las medidas que su club ha tomado para protegerlas de la violencia de género tras el caso de Camberos, quien rescindió su contrato tras sufrir acoso digital y se mudó a Estados Unidos.

Justo cuando llegué al equipo procedente de Monterrey comenzaron los cambios. Les puedo decir que el club ha puesto de su parte desde que sucedieron ciertas situaciones con sus jugadoras. Hay un compromiso con todas y nuestro entorno. Nos sentimos cobijadas , señaló Aylin.

Por otra parte, el América visitará al Guadalajara el próximo viernes en un duelo de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025. El conjunto azulcrema está en el primer lugar con 27 puntos, mientras Chivas Femenil ocupa la cuarta posición con 18 unidades.

El duelo estaba pactado para jugarse en el Estadio Akron. Sin embargo, el Clásico Nacional Femenil 2025 se disputará en el Jalisco.