l igual que a los siempre sumisos y obedientes vasallos estadunidenses de la OTAN y la Unión Europea en la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich, apabullados por las provocaciones heterodoxas del secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, y el vicepresidente J. D. Vance, y lo ocurrido el 28 de febrero en la Oficina Oval a la mascota de Joe Biden, el ucranio Volodymir Zelensky, quien tras sobrestimar sus capacidades terminó siendo gritoneado, humillado y echado ante las cámaras de televisión por el propio inquilino de la Casa Blanca, la administración Trump también parece haber aplicado aspectos del ciclo OODA , de John Boyd, al gobierno de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por Claudia Sheinbaum.

Según explicó el ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, Scott Ritter, el pensamiento estratégico de Donald Trump parece guiarse por lo que John Boyd, ex piloto de combate de la Fuerza Aérea de EU, llamó entrar en el ciclo de toma de decisiones del enemigo. Una secuencia que desglosó en cuatro fases: observar, orientar, decidir, actuar (OODA). El aspecto clave de esa estrategia de combate es el ciclo: no se trata de un ejercicio único, sino de una serie de acciones conectadas, cada una de las cuales se alimenta de la otra. Se toma una acción y se observa la reacción del enemigo. Se orienta en la reacción y se decide qué opción es mejor antes de actuar. El enemigo reacciona y el ciclo se repite. Hasta que el enemigo muere. Dice Ritter: El objetivo es no aflojar una vez que se ha entrado en combate y se debe mantener al enemigo reaccionando a tus acciones hasta que lo tengas donde quieres .

En Múnich, Hegseth y Vance protagonizaron la adaptación clásica del bucle OODA para destruir a los enemigos en la OTAN y la UE, a los que Trump considera una extensión de las mismas élites del deep State (Estado profundo) que conspiraron, sin éxito, para purgarlo de la escena política estadunidense. Ergo, no son aliados sino enemigos. Y como remata Ritter, ahora hay un amo estadunidense diferente que ha decidido que Europa ya no es útil como herramienta . Sobre el abrupto desenlace de la acalorada discusión de Trump y Vance con Zelensky, según los nuevos modos de la presidencia imperial, podría aplicarse la famosa frase atribuida a Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza García: Tal vez sea un hijo de puta (son-of-a-bitch), pero es nuestro hijo de puta ; aunque, parafraseando a Carlos Quijano, a la caída de Anastasio Somoza Debayle en 1979, ahora podría decirse: Zelensky a los leones, sea porque ya no le sirve a Trump o, peor, porque se ha convertido en un lastre o pasivo para EU, como en su momento Reza Pahlevi, Ferdinand Marcos o Rafael Leónidas Trujillo.